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    Фоторепортажи

    Розовые фламинго снова в Израиле. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90 и Associated Press

    Крупная стая фламинго, направлявшаяся из Ирана в Африку, остановилась в районе Хулы, к северу от Кинерета. В прошлом году в этом районе фламинго не останавливались.

    Обычно эти птицы ведут оседлый образ жизни, не покидая "родных озер", перелетными являются лишь северные популяции розового фламинго. Некоторые из них в прошлые годы зимовали в Израиле. Большинство перелетных фламинго предпочитают для зимовки озеро Хула, на Голанских высотах, но некоторые группы селятся южнее, в частности на водоемах Галилеи и Изреэльской долины.

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    В фоторепортаже использованы снимки разных лет, сделанные в Израиле

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