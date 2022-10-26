Розовые фламинго снова в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и Associated Press

Крупная стая фламинго, направлявшаяся из Ирана в Африку, остановилась в районе Хулы, к северу от Кинерета. В прошлом году в этом районе фламинго не останавливались.

Обычно эти птицы ведут оседлый образ жизни, не покидая "родных озер", перелетными являются лишь северные популяции розового фламинго. Некоторые из них в прошлые годы зимовали в Израиле. Большинство перелетных фламинго предпочитают для зимовки озеро Хула, на Голанских высотах, но некоторые группы селятся южнее, в частности на водоемах Галилеи и Изреэльской долины.

adv_11 m_ar_1

В фоторепортаже использованы снимки разных лет, сделанные в Израиле