Розовые фламинго снова в Израиле. Фоторепортаж
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Фото: Flash90 и Associated Press
Крупная стая фламинго, направлявшаяся из Ирана в Африку, остановилась в районе Хулы, к северу от Кинерета. В прошлом году в этом районе фламинго не останавливались.
Обычно эти птицы ведут оседлый образ жизни, не покидая "родных озер", перелетными являются лишь северные популяции розового фламинго. Некоторые из них в прошлые годы зимовали в Израиле. Большинство перелетных фламинго предпочитают для зимовки озеро Хула, на Голанских высотах, но некоторые группы селятся южнее, в частности на водоемах Галилеи и Изреэльской долины.
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В фоторепортаже использованы снимки разных лет, сделанные в Израиле
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