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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи27 апреля 2022 г., 17:27

Чернобыль после освобождения от российской оккупации. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press, пресс-служба Генштаба ВСУ

Незадолго до 36-годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС украинские войска восстановили контроль над станцией, которая была захвачена российской армией на первом этапе вторжения в Украину и превращена ими в базу для дальнейшего наступления.

На станцию возвращается персонал МАГАТЭ, но на окружающей территории еще предстоит ликвидировать последствия российской оккупации.

Офис государственного предприятия по утилизации ядерных отходов после ухода ВС России Окопы и огневые позиции в высокорадиоактивной почве, прилегающей к Чернобыльской атомной электростанции Чернобыль после освобождения от российской оккупации. Фоторепортаж
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