Чернобыль после освобождения от российской оккупации. Фоторепортаж
Фото: Associated Press, пресс-служба Генштаба ВСУ
Незадолго до 36-годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС украинские войска восстановили контроль над станцией, которая была захвачена российской армией на первом этапе вторжения в Украину и превращена ими в базу для дальнейшего наступления.
На станцию возвращается персонал МАГАТЭ, но на окружающей территории еще предстоит ликвидировать последствия российской оккупации.
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