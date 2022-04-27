Чернобыль после освобождения от российской оккупации. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, пресс-служба Генштаба ВСУ

Незадолго до 36-годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС украинские войска восстановили контроль над станцией, которая была захвачена российской армией на первом этапе вторжения в Украину и превращена ими в базу для дальнейшего наступления.

На станцию возвращается персонал МАГАТЭ, но на окружающей территории еще предстоит ликвидировать последствия российской оккупации.