Похороны Папы Франциска. Фоторепортаж

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Около 250000 человек собрались в Ватикане, чтобы принять участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Папа, который многое сделал для уничтожения барьеров между церковью и верующими, пользовался огромной популярностью.

На площади Святого Петра собралось также множество почетных гостей: глав государств, правительств, международных организаций. Президента Украины Владимира Зеленского на площади встретили аплодисментами, предоставив место в первом ряду. Здесь можно было также увидеть президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

Франциск был предан земле в своей любимой церкви Санта Мария Маджоре в Риме. На всем протяжении пути собрались толпы верующих, чтобы проводить в последний путь папу бедных и преследуемых. А уже в ближайшие дни соберется конклав, на котором кардиналам предстоит избрать нового понтифика.