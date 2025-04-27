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Похороны Папы Франциска. Фоторепортаж

время публикации: 27 апреля 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 14:16

Фото: Associated Press

Около 250000 человек собрались в Ватикане, чтобы принять участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Папа, который многое сделал для уничтожения барьеров между церковью и верующими, пользовался огромной популярностью.

На площади Святого Петра собралось также множество почетных гостей: глав государств, правительств, международных организаций. Президента Украины Владимира Зеленского на площади встретили аплодисментами, предоставив место в первом ряду. Здесь можно было также увидеть президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

Франциск был предан земле в своей любимой церкви Санта Мария Маджоре в Риме. На всем протяжении пути собрались толпы верующих, чтобы проводить в последний путь папу бедных и преследуемых. А уже в ближайшие дни соберется конклав, на котором кардиналам предстоит избрать нового понтифика.

Церемония захоронения покойного Папы Франциска в базилике Санта Мария Маджоре
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