Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Фото: Александр Ханин, Сергей Демьянчук, Лена Запасская
Опера Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Жан-Клода Оврэ будет идти в Израильской опере с конца декабря до 8 января.
Дирижирует маэстро Дан Эттингер, музыкальный руководитель Израильской оперы. Художники: Александр Лисянский и Кьяра Донато.
Классический сюжет, "энциклопедия русской жизни", опера, которая второе столетие не сходит со сцен оперных театров во всем мире.
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