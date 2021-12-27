Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи27 декабря 2021 г., 15:20

Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Александр Ханин, Сергей Демьянчук, Лена Запасская

Опера Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Жан-Клода Оврэ будет идти в Израильской опере с конца декабря до 8 января.

Дирижирует маэстро Дан Эттингер, музыкальный руководитель Израильской оперы. Художники: Александр Лисянский и Кьяра Донато.

Классический сюжет, "энциклопедия русской жизни", опера, которая второе столетие не сходит со сцен оперных театров во всем мире.

– Приобрести билеты на оперу "Евгений Онегин"

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 ноября 2021
"Евгений Онегин" – классика русской оперы в Израиле

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:20 Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
13:10 Грибной урожай после бури в Израиле. Фоторепортаж 2021 года
18:54 Актеру и музыканту Джареду Лето – 50. Фотогалерея
09:45 Рождество на Святой земле и во всем мире. Фоторепортаж
14:29 Израиль на исходе бури "Кармель". Фоторепортаж
18:02 Буря "Кармель" накрыла Израиль. Фоторепортаж
15:51 Корону Miss America получила студентка Эмма Бройлс. Фоторепортаж
08:50 Финал конкурса "Мисс Вселенная 2021". Фоторепортаж
15:43 "Мисс Вселенная 2021" в Эйлате: бикини и национальные костюмы. Фотогалерея
09:41 Последствия торнадо в США. Фоторепортаж
Загрузка...