Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Классический сюжет, "энциклопедия русской жизни", опера, которая второе столетие не сходит со сцен оперных театров во всем мире.

Опера Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Жан-Клода Оврэ будет идти в Израильской опере с конца декабря до 8 января.

Сколько вы готовы платить за завтрак в израильском кафе?

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