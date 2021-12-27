Грибной урожай после бури в Израиле. Фоторепортаж 2021 года
Фото читателей NEWSru.co.il
После бури, сопровождавшейся обильными дождями, на прошлой неделе в редакцию NEWSru.co.il начали приходить письма с фотографиями "грибной охоты". Читатели спешат поделиться своими фотовпечатлениями от сбора грибов в Израиле в нынешнем сезоне.
Предлагаем вашему вниманию фотографии грибной охоты, сделанные в Израиле в ноябре-декабре 2021 года.
Вы можете прислать собственные фотографии "грибной охоты" в Израиле
Электронный адрес редакции: newsru_israel@newsru.co.il Наиболее интересные снимки будут опубликованы.
Грибы Израиля
Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.
Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.
Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.
См. также статью врача-токсиколога Ноны Ковлер "Грибное помешательство", isrageo.com
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