Супермодели – звезды соцсетей 2025. Фотогалерея

Фото: Associated Press

Models.com – ведущий сайт, информирующий о событиях в мире подиумов и студий, публикует рейтинг популярности самых известных моделей мира в социальных сетях. При подготовке рейтинга учитывается число подписчиков на официальные страницы моделей в Instagram и X/Twitter (изредка TikTok). Facebook с прошлого года не учитывается.

Представляем обновленный рейтинг, по состоянию на июль 2025 года. Позиция в рейтинге, как правило, зависит не от частоты публикаций, а от общественной активности модели и скандалов вокруг ее имени.

Лидером рейтинга с 2014 года является топ-модель Кендалл Дженнер – дочь сменившего пол олимпийского чемпиона Кейтлин (Брюса) Дженнер, сводная сестра светских львиц Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян, родная сестра Кайли Дженнер, в 2019 году объявленной журналом Forbes самым молодым миллиардером. У Кендалл Дженнер около 290 миллионов подписчиков только в Instagram. Она, безусловно, самая популярная в соцсетях среди профессиональных моделей. Хотя пока не сравнялась с самой популярной из сводных сестер: у Ким Кардашьян более 600 миллионов подписчиков в Instagram, X и Facebook.

На втором месте в социальном рейтинге моделей аргентинская модель Джорджина Родригес – испанская танцовщица, модель, гражданская жена Криштиану Роналду. Она буквально ворвалась в ТОП этого списка в позапрошлом году, благодаря участию в реалити-шоу Netflix и резко возросшему интересу к ее личной жизни. Около 85 млн подписчиков. Самый значительный рост за последний год.

Третью строчку рейтинга занимает американская модель голландско-палестинского происхождения Гиги (Джиджи) Хадид, у нее около 78 млн подписчиков. Ее младшая сестра Белла Хадид, с 71 млн подписчиков, на пятом месте (но, в отличие от старшей сестры, ее показатели выросли за последний год).

На четвертом месте Хейли Бибер – модель, жена певца Джастина Бибера. У нее более 71 млн подписчиков. Очень значительный рост, почти такой же, как у Родригес.

Россия в "ТОП-20" представлена одной моделью: Ирина Шейк – на 12-м месте. Наталья Водянова занимает только 54-ю строчку рейтинга, Анна Вьялицына и Наташа Поли за пределами первой сотни.

Украинская модель Снежана Онопко на 19-й строчке. Украинка Алина Байкова на 57-м месте, ее соотечественница Елена Космина на 83-м.

Израильтянка Бар Рафаэли, мать троих детей, на 56-м месте. Других израильтянок в ТОП-100 нет. Если бы израильская актриса Галь Гадот участвовала в этом рейтинге, она была бы в первой тройке со 120 млн подписчиков, но сайт Models.com не считает ее профессиональной моделью.

Самые популярные модели в соцсетях. ТОП-20

1. Кендалл Дженнер (29 лет, США)

2. Джорджина Родригес (31 год, Аргентина-Испания)

3. Гиги Хадид (30 лет, США)

4. Хейли Бибер (28 лет, США)

5. Белла Хадид (27 лет, США)

6. Кара Делевинь (33 года, Великобритания)

7. Крисси Тейген (39 лет, США)

8. Лена Мантлер (23 года, Германия)

9. Эмили Ратаковски (33 года, Великобритания)

10. Жизель Бюндхен (45 лет, Бразилия)

11. Тэйлор Хилл (29 лет, США)

12. Ирина Шейк (39 лет, Россия)

13. Хейли Калил (32 года, США)

14. Адриана Лима (42 года, Бразилия)

15. Эшли Грэм (37 лет, США)

16. Рози Хантингтон-Уайтли (37 лет, Великобритания)

17. Барбара Палвин (31 год, Венгрия)

18. Кэндис Свейнпол (36 лет, ЮАР)

19. Снежана Онопка (38 лет, Украина)

20. Наоми Кэмпбелл (55 года, Великобритания)