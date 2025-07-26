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Знаменитой британской актрисе Хелен Миррен – 80. Фотогалерея

Великобритания
Звезды
время публикации: 26 июля 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 07:13

Фото: Associated Press

26 июля исполнилось 80 лет одной из самых титулованных британских актрис – Хелен Миррен, лауреату премий "Оскар", BAFTA, "Тони", "Оливье", SAG и "Золотой глобус" за воплощение образа Королевы Елизаветы II.

Хелен Миррен (имя при рождении Елена Миронова) родилась в Хаммерсмите, пригороде Лондона, в семье сына русского иммигранта и англичанки. Со школьных лет интересовалась кино и театром. По окончании школы поступила в Новый колледж Речи и Драмы в Лондоне. Затем, вопреки воле родителей, поступила в Национальный молодёжный театр. Затем играла в Университетском театре Манчестера. Позже перешла в Королевскую шекспировскую компанию.

Дебютировала в кино в 1967 году. В общей сложности почти за 60 лет в кино она сыграла более 70 ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Калигула", "Повар, вор, его жена и её любовник", "Автостопом по галактике", "Королева", "РЭД", "Хичкок", "Форсаж", "Анна", "Голда. Судный день", "Барби", "Гангстерленд" и многие другие.

В 1997 году Хелен вышла замуж за американского режиссёра Тэйлора Хэкфорда, с которым встречалась с 1980-х годов. Детей нет.

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