Массовая молитва в Ночь аль-Кадр в Иерусалиме. Фоторепортаж 2025 года
время публикации: 27 марта 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 14:23
Фото: Associated Press и Flash90
26-27 марта в Ночь аль-Кадр в массовой молитве на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, по данным ВАКФа, приняли участие около 180 тысяч мусульман.
Ночь аль-Кадр или Ночь предопределения отмечается во время праздника Рамадан, считается, что в эту ночь пророку Мухаммаду был ниспослан Коран в виде откровения в пещере Хира на горе Джабаль ан-Нур.
Ночь аль-Кадр отмечается в последней декаде девятого месяца исламского календаря и считается ночью, когда молитвы имеют особую силу.