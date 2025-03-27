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Массовая молитва в Ночь аль-Кадр в Иерусалиме. Фоторепортаж 2025 года

Иерусалим
Ислам
время публикации: 27 марта 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 14:23

Фото: Associated Press и Flash90

26-27 марта в Ночь аль-Кадр в массовой молитве на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, по данным ВАКФа, приняли участие около 180 тысяч мусульман.

Ночь аль-Кадр или Ночь предопределения отмечается во время праздника Рамадан, считается, что в эту ночь пророку Мухаммаду был ниспослан Коран в виде откровения в пещере Хира на горе Джабаль ан-Нур.

Ночь аль-Кадр отмечается в последней декаде девятого месяца исламского календаря и считается ночью, когда молитвы имеют особую силу.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 марта 2025

ВАКФ: 180 тысяч мусульман принимают участие в молитве на Храмовой горе в Ночь аль-Кадр