Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
19 - 28°
Эйлат:
26 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи27 мая 2021 г., 12:57

"Суперлуние" и затмение в одну ночь. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press, Flash90

Вечером 26 мая в небе можно было наблюдать "суперлуние" – момент наибольшего сближения Земли и Луны, когда видимый размер последней увеличивается и она становится ярче. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. В этот раз "суперлуние" совпало в некоторых районах земного шара с частичным или полным лунным затмением.

Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и у него нет точного астрономического определения.

Санта-Моника, Калифорния Стамбул, Турция Сан-Франциско, США Мыс Союнион, Греция Гора Тавор, Израиль Город Бразилиа, Бразилия
продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 апреля 2021
"Розовое суперлуние" над Израилем и другими странами мира. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 апреля 2021
Этим вечером израильтяне смогут наблюдать "розовое суперлуние"
// NEWSru.co.il // В мире // 24 января 2019
Во время "кровавого затмения" на Луне наблюдалась загадочная вспышка
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 01 февраля 2018
"Голубое кровавое суперлуние": первое лунное затмение 2018 года. Фоторепортаж
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:57 "Суперлуние" и затмение в одну ночь. Фоторепортаж
15:07 Музыканту, поэту, нобелевскому лауреату Бобу Дилану – 80. Фотогалерея
03:00 Финал конкурса "Евровидение-2021". Фоторепортаж
08:03 Исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Фотогалерея
15:14 "Богине поп-музыки" певице Шер - 75 лет. Фотогалерея
15:56 Акции "защитников Газы" и сторонников Израиля в разных странах мира. Фоторепортаж
16:08 Один дом в Ашдоде, одна ракета из Газы. Фоторепортаж
16:49 Интифада-2021 и второй день операции "Страж стен" в Израиле и Газе. Фоторепортаж
13:05 Эскалация мусульмано-израильского конфликта: "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". Фоторепортаж
14:22 В Москве прошел военный парад. Фоторепортаж
Загрузка...