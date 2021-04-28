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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи28 апреля 2021 г., 12:15

"Розовое суперлуние" над Израилем и другими странами мира. Фоторепортаж

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Фото: А.Завин (NEWSru.co.il), Flash90, Associated Press

Вечером 27 апреля в небе можно было наблюдать первое в этом году "суперлуние" – явление, когда Луна оказывается ближе всего к Земле, ее видимый размер увеличивается и она становится ярче.

Апрельское "суперлуние" называют "розовым".

Сидней, Австралия Галилея, Израиль Иерусалим Суперлуние над копией статуи Свободы. Приштина, Косово Хайфа, Израиль Луисвилль, Кентукки, США
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