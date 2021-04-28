"Розовое суперлуние" над Израилем и другими странами мира. Фоторепортаж
Фото: А.Завин (NEWSru.co.il), Flash90, Associated Press
Вечером 27 апреля в небе можно было наблюдать первое в этом году "суперлуние" – явление, когда Луна оказывается ближе всего к Земле, ее видимый размер увеличивается и она становится ярче.
Апрельское "суперлуние" называют "розовым".
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