"Розовое суперлуние" над Израилем и другими странами мира. Фоторепортаж

Фото: А.Завин (NEWSru.co.il), Flash90, Associated Press

Вечером 27 апреля в небе можно было наблюдать первое в этом году "суперлуние" – явление, когда Луна оказывается ближе всего к Земле, ее видимый размер увеличивается и она становится ярче.

Апрельское "суперлуние" называют "розовым".