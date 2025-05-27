В Газе начала работу новая система выдачи гуманитарной помощи. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

27 мая в районе Таль ас-Султан в Рафиахе (Рафахе) и на "оси Мораг", на юге сектора Газы, начали функционировать первые пункта выдачи гуманитарной помощи, управляемые организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Еще два пункта выдачи помощи должны открыться до конца этой недели.

Фонд GHF, который с февраля базируется в Женеве, пообещал раздать 300 миллионов обедов за первые 90 дней работы. Организация Объединенных Наций и другие гуманитарные организации заявили, что не будут сотрудничать с GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.