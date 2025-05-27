Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства

Фото: Associated Press

Бывший заложник Андрей Козлов, который был освобожден в результате спецоперации ЦАХАЛа "Арнон" в Нусейрате (центр сектора Газы) 8 июня 2024 года, после 246 дней плена, пообщался в Нью-Йорке с корреспондентом AP Мэттом Седенски. Разговор проходил в художественной студии в районе Хадсон-Ярдс, где сейчас работает Козлов, рассказывающий о трагических событиях 7 октября 2023 года и плене в Газе языком искусства. "Я навсегда останусь бывшим заложником, – говорит он. – Это навсегда останется частью моей жизни".

Некоторые художественные работы Козлова иллюстрируют этот репортаж.