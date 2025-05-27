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Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства

Газа
Заложники
время публикации: 27 мая 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 09:58

Фото: Associated Press

Бывший заложник Андрей Козлов, который был освобожден в результате спецоперации ЦАХАЛа "Арнон" в Нусейрате (центр сектора Газы) 8 июня 2024 года, после 246 дней плена, пообщался в Нью-Йорке с корреспондентом AP Мэттом Седенски. Разговор проходил в художественной студии в районе Хадсон-Ярдс, где сейчас работает Козлов, рассказывающий о трагических событиях 7 октября 2023 года и плене в Газе языком искусства. "Я навсегда останусь бывшим заложником, – говорит он. – Это навсегда останется частью моей жизни".

Некоторые художественные работы Козлова иллюстрируют этот репортаж.

Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства
Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства
Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства
Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства
Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства
Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства
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