Андрей Козлов рассказывает о 7/10 и плене в Газе языком искусства
время публикации: 27 мая 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 09:58
Фото: Associated Press
Бывший заложник Андрей Козлов, который был освобожден в результате спецоперации ЦАХАЛа "Арнон" в Нусейрате (центр сектора Газы) 8 июня 2024 года, после 246 дней плена, пообщался в Нью-Йорке с корреспондентом AP Мэттом Седенски. Разговор проходил в художественной студии в районе Хадсон-Ярдс, где сейчас работает Козлов, рассказывающий о трагических событиях 7 октября 2023 года и плене в Газе языком искусства. "Я навсегда останусь бывшим заложником, – говорит он. – Это навсегда останется частью моей жизни".
Некоторые художественные работы Козлова иллюстрируют этот репортаж.
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