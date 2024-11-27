Перехвачена партия иранского оружия для террористов в Дженине. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о перехвате крупной партии современного оружия из Ирана, предназначавшегося для террористов в Иудее и Самарии. Судя по опубликованным данным, получателями должны были стать боевики в Дженине.

Конфискованы: 33 противопехотные мины (указаны как "самодельный Claymore", вероятно иранские M18-1 – копии этих американских мин) и беспроводные системы активации к ним, 40 стандартных мин Claymore с детонаторами (возможно, американского производства), 30 гранатометов РПГ-7, РПГ-18, РПГ-22 (возможно, российского производства), три 107-мм ракеты (тип не указан), два 60-мм миномета и 20 снарядов к ним, шесть автоматических винтовок М-16 и одна винтовка М-4 с патронами, семь снайперских винтовок Hunter (производитель не указан), 37 пистолетов (Glock и XD-9).

По данным спецслужб, поставщиками являются подразделение 4000 (подразделение специальных операций) иранского "Корпуса стражей исламской революции", которым командует Джавад Гафари, и подразделение специальных операций сил "Кудс" на сирийской территории (18840) под командованием Эсара Бакри.