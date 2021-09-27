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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи27 сентября 2021 г., 13:50

Сильное землетрясение на острове Крит. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

Утром в понедельник, 27 сентября, в районе греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,0, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой до 4,6.

Эпицентр землетрясения располагался в 25 км юго-восточнее Ираклиона. Ближайший к эпицентру населенный пункт (15 км) – Ано Арханес. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщается о погибшем реставраторе в святилище Пророка Илии в Аркалохори, которое полностью разрушено землетрясением. Причинен ущерб сотням домов. Есть множество пострадавших в Аркалохори и других населенных пунктах.

Число жертв и масштабы разрушений уточняются.

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