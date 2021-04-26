"Оскар" коронавирусного года: церемония в Голливуде. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Вечером в воскресенье, 25 апреля, в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) состоялась 93-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2020 год. Номинанты в 23 номинациях были представлены Академией кинематографических искусств и наук (AMPAS).

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией. На "съемочной площадке" было всего 170 гостей. Причем гости могли заходить в зал в порядке, определенном организаторами.

От участников и гостей требовалось соблюдение основных карантинных требований (наличие защитной маски, соблюдение дистанции), кроме того проверялась температура и рекомендовалось сделать три теста на коронавирус перед церемонией. Маски можно было снимать на время прямой трансляции.

Безусловным триумфатором стала 39-летняя Хлоя Чжао – американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер китайского происхождения, победившая в главных номинациях.

Полный список победителей