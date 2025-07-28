"Ohh Mama!" Шоу для помощи больным СПИДом. Фоторепортаж

Фото: Dan Steinberg/AP Content Services for AIDS Healthcare Foundation

В театре Saban в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялся показ бурлеск-шоу "Ohh Mama!", вдохновленного мюзиклом "Mamma Mia!"

Организатором шоу выступает AIDS Healthcare Foundation (AHF) – глобальная некоммерческая организация, основанная в 1987 году в Лос‑Анджелесе, изначально как хосписная инициатива для помощи больным СПИДом. Сейчас AHF является крупнейшим в мире поставщиком медицинской помощи при ВИЧ.