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"Ohh Mama!" Шоу для помощи больным СПИДом. Фоторепортаж

время публикации: 28 июля 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 12:40

Фото: Dan Steinberg/AP Content Services for AIDS Healthcare Foundation

В театре Saban в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоялся показ бурлеск-шоу "Ohh Mama!", вдохновленного мюзиклом "Mamma Mia!"

Организатором шоу выступает AIDS Healthcare Foundation (AHF) – глобальная некоммерческая организация, основанная в 1987 году в Лос‑Анджелесе, изначально как хосписная инициатива для помощи больным СПИДом. Сейчас AHF является крупнейшим в мире поставщиком медицинской помощи при ВИЧ.

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