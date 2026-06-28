Символу американской комедии Мелу Бруксу – 100 лет. Фотогалерея

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28 июня исполнилось 100 лет Мелу Бруксу – одному из самых влиятельных комиков, сценаристов и режиссеров в истории американского кино и телевидения.

Мел Брукс родился в Бруклине в 1926 году под именем Мелвин Камински, в семье иммигрантов из бывшей Виленской губернии. Он служил в армии США во время Второй мировой войны, а позже начал выступать как комик. Его ранняя карьера была связана с телевидением: Брукс работал сценаристом в легендарном шоу Сида Сизара Your Show of Shows, где познакомился с Карлом Райнером. Вместе они создали один из самых известных комедийных номеров Брукса – "2000-летний человек".

В кино Брукс прославился как мастер пародии, фарса и абсурдной сатиры. Среди его главных фильмов – "Продюсеры", "Двенадцать стульев", "Сверкающие седла", "Молодой Франкенштейн", "Немое кино", "Страх высоты", "Всемирная история, часть первая", "Космические яйца", "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Дракула: мертвый и довольный" и др.

За сценарий фильма "Продюсеры" Брукс получил "Оскар". Позднее он превратил этот фильм в бродвейский мюзикл, который принес ему три премии "Тони". Брукс входит в редкое число артистов, получивших все четыре главные американские награды в сфере развлечений – "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Тони".

Отдельная линия в биографии Брукса – его отношение к нацизму и антисемитизму: сын еврейских иммигрантов из Европы, ветеран Второй мировой войны, он снова и снова превращал страх перед диктаторами и фанатиками в предмет издевательской сатиры. Самый известный пример – "Весна для Гитлера" из "Продюсеров".

Мел Брукс был женат на актрисе Энн Бэнкрофт с 1964 года до ее смерти в 2005 году. Их сын Макс Брукс стал писателем и сценаристом. В последние годы Брукс продолжал участвовать в публичных проектах, документальных фильмах и телевизионных работах, а к своему столетию остается символом американской комедии XX века.