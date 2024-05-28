Противостояние в Еврейском университете в Иерусалиме: акции в поддержку Газы и Израиля. Фоторепортаж
время публикации: 28 мая 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 14:50
Фото: Yonatan Sindel/Flash90
28 мая на территории кампуса Еврейского университета в Иерусалиме одновременно прошли две демонстрации – в поддержку Газы и в поддержку Израиля.
Арабские студенты вышли на манифестацию под флагами ООП, требуя "прекратить геноцид в Газе" и скандируя "Свободу Палестине".
Еврейские студенты вышли с флагами Израиля, с плакатами "Мы любим ЦАХАЛ".