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Противостояние в Еврейском университете в Иерусалиме: акции в поддержку Газы и Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 28 мая 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 14:50

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

28 мая на территории кампуса Еврейского университета в Иерусалиме одновременно прошли две демонстрации – в поддержку Газы и в поддержку Израиля.

Арабские студенты вышли на манифестацию под флагами ООП, требуя "прекратить геноцид в Газе" и скандируя "Свободу Палестине".

Еврейские студенты вышли с флагами Израиля, с плакатами "Мы любим ЦАХАЛ".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024

В Еврейском университете прошла демонстрация под лозунгом "Свободу Палестине"