Противостояние в Еврейском университете в Иерусалиме: акции в поддержку Газы и Израиля. Фоторепортаж

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

28 мая на территории кампуса Еврейского университета в Иерусалиме одновременно прошли две демонстрации – в поддержку Газы и в поддержку Израиля.

Арабские студенты вышли на манифестацию под флагами ООП, требуя "прекратить геноцид в Газе" и скандируя "Свободу Палестине".

Еврейские студенты вышли с флагами Израиля, с плакатами "Мы любим ЦАХАЛ".