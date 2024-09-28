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Брижит Бардо – 90. Фотогалерея

время публикации: 28 сентября 2024 г., 07:51 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 07:51

Фото: Associated Press

28 сентября свой 90-летний юбилей отмечает французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница Брижит Бардо.

Бардо родилась в Париже в 1934 году. В юности занималась балетом. Благодаря ленте "И Бог создал женщину" (1956) получила не только мировую известность, но и была признана секс-символом. В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе (1952-1973) Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала около 80 песен; номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине "Вива, Мария!" (1965).

В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции. Завершив кинокарьеру в 1973 году, актриса посвятила свою жизнь борьбе за права животных.

В 90-х неоднократно выступала с критикой иммигрантов и "исламизации" Франции. С начала 1970-х – активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо".

1992 год
1954 год
1956 год
1968 год
1994 год
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