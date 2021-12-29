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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи29 декабря 2021 г., 12:16

Сорок кадров одного года: 2021-й в фотографиях

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Фото: Associated Press

Агентство Associated Press представляет фотографии своих корреспондентов о самых значимых и запомнившихся событиях 2021 года.

Пепел вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на испанских Канарских островах покрывает дом 1 ноября 2021 года. По оценкам ученых, вулкан выбросил более 10 миллиардов кубических метров пепла Женщина спорит с другими по поводу распределения гороха, раздаваемого Обществом милосердия Тыграя в городе Агула на севере Эфиопии, 8 мая 2021 года. По данным AP в раздираемом войной Тыграе многие умирают от голода Мужчина бежит, спасаясь от жары погребальных костров жертв COVID-19. Индия, Дели. Алексей Навальный во время слушания его апелляции в суде Москвы, 28 января 2021 года. Навальный был заключен под стражу после возвращения в Москву после реабилитационного курса в Германии. Обнаженное русло реки Старая Парана, притока реки Парана, во время засухи в Росарио, Аргентина, 29 июля 2021 года Авиаудар по зданию в городе Газа 13 мая 2021 года
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