NEWSru.co.il :: Фоторепортажи29 декабря 2021 г., 12:16 Сорок кадров одного года: 2021-й в фотографиях время публикации: 29 декабря 2021 г., 12:16 | последнее обновление: 29 декабря 2021 г., 12:18 Фото: Associated PressАгентство Associated Press представляет фотографии своих корреспондентов о самых значимых и запомнившихся событиях 2021 года. продолжение фоторепортажа Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день Ссылки по теме // NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 31 декабря 2020 Високосный 2020-й. Фотографии года // NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 01 января 2020 Мир встретил новый, 2020 год. Фоторепортаж