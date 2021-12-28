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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи28 декабря 2021 г., 16:11

Фестиваль "Эльс Энфаринац": яично-мучная битва в Испании. Фоторепортаж

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Фото: Alberto Saiz, AP Photo

28 декабря в городке Иби (испанская провинция Аликанте) прошел ежегодный фестиваль "Эльс Энфаринац", во время которого, согласно более чем 200-летней традиции, устраивается "государственный переворот", участники которого забрасывают друг друга "мучными бомбами" и яйцами под грохот петард и фейерверков. Затем устраивается "гонка за мэром", по результатам которой решается, кто на ближайший год будет главой муниципалитета.

Фестиваль провели несмотря на очередную волну эпидемии коронавируса. Для жителей Иби традиции важнее всего.

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