Фестиваль "Эльс Энфаринац": яично-мучная битва в Испании. Фоторепортаж
Фото: Alberto Saiz, AP Photo
28 декабря в городке Иби (испанская провинция Аликанте) прошел ежегодный фестиваль "Эльс Энфаринац", во время которого, согласно более чем 200-летней традиции, устраивается "государственный переворот", участники которого забрасывают друг друга "мучными бомбами" и яйцами под грохот петард и фейерверков. Затем устраивается "гонка за мэром", по результатам которой решается, кто на ближайший год будет главой муниципалитета.
Фестиваль провели несмотря на очередную волну эпидемии коронавируса. Для жителей Иби традиции важнее всего.
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