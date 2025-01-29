Празднование нового Лунного года, Года Зеленой змеи. Фоторепортаж

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В странах Азии начали праздновать наступление Нового года по китайскому календарю – года Зеленой деревянной змеи. Змея символизирует мудрость, изящество и интуицию.

Празднования будут длиться в течение 15 дней.

Наступление нового года по Лунному календарю отмечают не только в странах Азии и не только в азиатских общинах Америки, Европы и Африки. В Европе и Америке зачастую празднование нового года по Лунному календарю проходит более красочно, чем в странах Азии, где наступление нового года сопряжено, прежде всего, с молитвами и поминовением родственников.