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Празднование нового Лунного года, Года Зеленой змеи. Фоторепортаж

время публикации: 29 января 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 19:12

Фото: Associated Press

В странах Азии начали праздновать наступление Нового года по китайскому календарю – года Зеленой деревянной змеи. Змея символизирует мудрость, изящество и интуицию.

Празднования будут длиться в течение 15 дней.

Наступление нового года по Лунному календарю отмечают не только в странах Азии и не только в азиатских общинах Америки, Европы и Африки. В Европе и Америке зачастую празднование нового года по Лунному календарю проходит более красочно, чем в странах Азии, где наступление нового года сопряжено, прежде всего, с молитвами и поминовением родственников.

Пекин, Китай
Пекин, Китай
Санкт-Петербург, Россия
Москва ,Россия
Лондон, Великобритания
Бангкок, Таиланд
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