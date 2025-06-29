"Мисс Чолита 2025": индейская версия красоты. Фоторепортаж из Боливии
время публикации: 29 июня 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 11:57
Фото: AP Photo/Juan Karita
В боливийском городе Ла-Пасе прошел ежегодный конкурс красоты среди представительниц индейского народа аймара – "Мисс Чолита Пасена".
Стандарты красоты здесь заметно отличаются от общемировых. Оцениваются знание языка аймара и традиций, а также соответствие нарядов "моде" предков. Особое внимание уделяется прическам участниц.
Целью конкурса является воспитание чувства патриотизма и гордости у коренных жительниц Боливии. Женщины "чолитас" в обязательном порядке должны носить широкую юбку, шляпу и длинные косы.
Накладные косы не допускаются категорически.