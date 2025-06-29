"Мисс Чолита 2025": индейская версия красоты. Фоторепортаж из Боливии

Фото: AP Photo/Juan Karita

В боливийском городе Ла-Пасе прошел ежегодный конкурс красоты среди представительниц индейского народа аймара – "Мисс Чолита Пасена".

Стандарты красоты здесь заметно отличаются от общемировых. Оцениваются знание языка аймара и традиций, а также соответствие нарядов "моде" предков. Особое внимание уделяется прическам участниц.

Целью конкурса является воспитание чувства патриотизма и гордости у коренных жительниц Боливии. Женщины "чолитас" в обязательном порядке должны носить широкую юбку, шляпу и длинные косы.

Накладные косы не допускаются категорически.