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"Мисс Чолита 2025": индейская версия красоты. Фоторепортаж из Боливии

время публикации: 29 июня 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 11:57

Фото: AP Photo/Juan Karita

В боливийском городе Ла-Пасе прошел ежегодный конкурс красоты среди представительниц индейского народа аймара – "Мисс Чолита Пасена".

Стандарты красоты здесь заметно отличаются от общемировых. Оцениваются знание языка аймара и традиций, а также соответствие нарядов "моде" предков. Особое внимание уделяется прическам участниц.

Целью конкурса является воспитание чувства патриотизма и гордости у коренных жительниц Боливии. Женщины "чолитас" в обязательном порядке должны носить широкую юбку, шляпу и длинные косы.

Накладные косы не допускаются категорически.

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