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BET Awards 2026. Фоторепортаж из Лос-Анджелеса

США
Музыканты
время публикации: 29 июня 2026 г., 15:02 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 15:02

Фото: AP Photo/John Locher

В Лос-Анджелесе состоялась церемония BET Awards 2026 – одна из главных американских премий, отмечающих достижения чернокожих артистов и деятелей культуры в музыке, кино, спорте и индустрии развлечений. Мероприятие прошло 28 июня в Peacock Theater. Ведущим был комик Druski.

Главной героиней вечера стала Тейана Тейлор, получившая четыре награды, в том числе в категориях "Икона года", "Авангард моды", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссер видеоклипов". Лорин Хилл была отмечена премией "Живая легенда", а Сильвия Рон получила награду BET Ultimate Icon Award. Среди участников церемонии и гостей красной дорожки были Cardi B, Дочи, Кейлани, Куин Латифа, Common, RAYE, Дон Толивер и другие звезды.

Cardi B
Kehlani
SZA (слева) и Doechii
Лорин Хилл
Дон Толивер
Cardi B
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