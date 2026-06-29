"Парады гордости" в Северной и Южной Америке. Фоторепортаж
время публикации: 29 июня 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 12:20
Фото: Associated Press
В минувший уикенд, 27-28 июня, в США, а также в странах Центральной и Южной Америки, состоялись массовые шествия представителей ЛГБТ-общин. "Парады гордости" проходили в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Денвере, Мехико, Боготе, Лиме, Асунсьоне и других городах. В нью-йорском параде принял участие мэр Зохран Мамдани.
В этих акциях участвовали представители самых разных, порой весьма экзотических политических и общественных движений. Так, например, в Нью-Йорке представители "Молодежной коммунистической лиги" вышли с плакатами "Квиры за свободную Палестину".