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"Парады гордости" в Северной и Южной Америке. Фоторепортаж

ЛГБТ
США
Мексика
время публикации: 29 июня 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 12:20

Фото: Associated Press

В минувший уикенд, 27-28 июня, в США, а также в странах Центральной и Южной Америки, состоялись массовые шествия представителей ЛГБТ-общин. "Парады гордости" проходили в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Денвере, Мехико, Боготе, Лиме, Асунсьоне и других городах. В нью-йорском параде принял участие мэр Зохран Мамдани.

В этих акциях участвовали представители самых разных, порой весьма экзотических политических и общественных движений. Так, например, в Нью-Йорке представители "Молодежной коммунистической лиги" вышли с плакатами "Квиры за свободную Палестину".

Нью-Йорк, США
Сиэтл, США
Нью-Йорк, США
Богота, Колумбия
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
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