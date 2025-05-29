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"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 мая 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 09:01

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Нахаль" действуют в секторе Газы в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В частности, бойцами "Нахаль" были ликвидированы пусковые установки, предназначенные для обстрелов центральных районов Израиля, располагавшиеся около здания, где раньше находилась школа. Также были ликвидированы наблюдательные пункты террористов.

"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео
"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео
"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео
"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео
"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео
"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео
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