"Колесницы Гидеона": бригада "Нахаль" действует в Газе. Фото, видео
время публикации: 29 мая 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 09:01
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы бригады "Нахаль" действуют в секторе Газы в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.
В частности, бойцами "Нахаль" были ликвидированы пусковые установки, предназначенные для обстрелов центральных районов Израиля, располагавшиеся около здания, где раньше находилась школа. Также были ликвидированы наблюдательные пункты террористов.