"Не унижаясь перед сионистами": разграбление помощи в Газе. Фоторепортаж

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Второй день подряд американо-израильской организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF) со штаб-квартирой в Женеве не удается наладить распределение гуманитарной помощи в секторе Газы. Работа пунктов выдачи приостановлена из-за беспорядков.

Организация Объединенных Наций и другие гуманитарные организации заявили, что не будут сотрудничать с GHF.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.

В соцсетях были распространены призывы "не унижаться перед сионистами". Однако многие тысячи нуждающихся собирались около пунктов выдачи и 27 мая, и 28 мая. При этом раздачу помощи в порядке живой очереди организовать не удается, несмотря на наличие вооруженной охраны. Толпы людей штурмовали пункты выдачи и выносили всё, что могли унести – избегая "унижения", но не уходя без добычи.