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Последствия обстрела Маалот-Таршихи. Фоторепортаж

время публикации: 29 октября 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 13:44

Фото: David Cohen/Flash90, пресс-служба полиции Израиля, МАДА

29 октября 2024 года террористы "Хизбаллы" обстреляли израильский город Маалот-Таршиха, выпустив около 50 ракет. В результате обстрела был причинен ущерб жилым домам, мечети, автомобилям. Погиб 24-летний Мухаммад Наим. Еще 13 людям, в их числе трем детям, потребовалась помощь медиков. Пострадавшие доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

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