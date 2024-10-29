Последствия обстрела Маалот-Таршихи. Фоторепортаж
время публикации: 29 октября 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 13:44
Фото: David Cohen/Flash90, пресс-служба полиции Израиля, МАДА
29 октября 2024 года террористы "Хизбаллы" обстреляли израильский город Маалот-Таршиха, выпустив около 50 ракет. В результате обстрела был причинен ущерб жилым домам, мечети, автомобилям. Погиб 24-летний Мухаммад Наим. Еще 13 людям, в их числе трем детям, потребовалась помощь медиков. Пострадавшие доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии.