ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 14-й бригады 143-й дивизии "Газа" завершили окружение района Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы, проводя операцию по расширению зоны безопасности.

В течение нескольких дней ЦАХАЛ в этом районе обнаружил и уничтожил террористическую инфраструктуру, а также пусковую установку и две ракеты. Были задержаны подозреваемые в терроре.