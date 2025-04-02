ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео
время публикации: 02 апреля 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 18:04
Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 14-й бригады 143-й дивизии "Газа" завершили окружение района Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы, проводя операцию по расширению зоны безопасности.
В течение нескольких дней ЦАХАЛ в этом районе обнаружил и уничтожил террористическую инфраструктуру, а также пусковую установку и две ракеты. Были задержаны подозреваемые в терроре.