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ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 апреля 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 18:04

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 14-й бригады 143-й дивизии "Газа" завершили окружение района Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы, проводя операцию по расширению зоны безопасности.

В течение нескольких дней ЦАХАЛ в этом районе обнаружил и уничтожил террористическую инфраструктуру, а также пусковую установку и две ракеты. Были задержаны подозреваемые в терроре.

ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео
ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео
ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео
ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео
ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео
ЦАХАЛ действует в Рафиахе. Фото, видео
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