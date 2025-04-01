Израильские спасатели в Таиланде, в зоне землетрясения. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Делегация специалистов Армии обороны Израиля и министерства обороны работает в Таиланде, оказывая помощь после землетрясения.

Задействована группа, состоящая из офицеров по работе с гражданским населением и инженеров Национального спасательного подразделения Управления тылом, при координации с отделом международных связей ЦАХАЛа ("Тевель").

Также привлечены специалисты израильской компании Camero-Tech, использующие в ходе поисковой операции технологию, позволяющую "видеть" сквозь стены. Накануне ими был обнаружен выживший под завалами в Бангкоке.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4. Жертвами землетрясения стали около 2100 человек.

Большинство погибших в Мьянме – более 2000. При этом пострадали около 3900 жителей этой страны. Примерно 270 человек считаются пропавшими без вести, заявляет военная хунта, правящая в Мьянме с 2021 года.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, погибли не менее 18 человек, около 100 считаются пропавшими без вести.