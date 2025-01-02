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В Хадере проходит выставка лучших работ конкурса "Фотография года – 2024, Израиль". Фоторепортаж

время публикации: 02 января 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 15:03

Фото: Александр Ханин

Шестая подряд выставка лучших работ фотографов из Хадеры и других городов Израиля, которая проходит при поддержке муниципалитета Хадеры, открылась для посетителей 30 декабря. На этой выставке представлены работы различных жанров и в разных стилях, которые объединяет одно – они высокопрофессиональны, прекрасны и очень интересны. Среди этих фоторабот военный цикл нашего давнего информационного партнера Александра Ханина.

Выставка проходит в здании "Яд ле-Баним" на улице А-Наси, 44, в Хадере. Вход на выставку бесплатный, она работает по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00, и в пятницу и субботу с 10:00 до 13:00.

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