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Мир встречает новый 2025 год. Фоторепортаж

время публикации: 31 декабря 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 18:19

Фото: Associated Press

Расположенное в Океании островное государство Кирибати, население которого составляет немногим более 100000 человек, стало первым вступившим в 2025 год. Новый год наступил здесь в полдень по иерусалимскому времени.

Затем праздник пришел в Новую Зеландию, Австралию и на Филиппины. В Сиднее, который называет себя «Всемирной столицей Нового года», решили начать праздновать в девять вечера по местному времени. Традиционный фейерверк в сиднейской гавани собрал сотни тысяч зрителей.

В 14:00 по Израилю Новый год пришел в российский Петропавловск-Камчатский. Два часа спустя 2025 год начнется в Японии и Корее. А последними праздник встретят в Американском Самоа и на острове Гуам в Тихом океане – на Кирибати в это время уже начнется 2 января.

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