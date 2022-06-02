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    Фоторепортажи

    В Иерусалиме проходит 20-й Парад гордости и толерантности. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90 и AP

    В четверг, 2 июля, в Иерусалиме проходит Парад гордости и толерантности, организованный ЛГБТ-общиной. Мероприятие проводится в столице Израиля 20-й раз и в нем приняло участие более 7 тысяч человек. Безопасность в городе во время шествия обеспечивали 2400 полицейских.

    Возле парка Ган а-Паамон, в котором собирались участники парада, проходила традиционная акция протеста активистов организации "Лехава". Около 60 человек во главе с Бенци Гопштейном выражали свое несогласие с тем, что подобной мероприятие проводится в "святом для евреев городе".

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    В шествии принял участие министр внутренних дел Омер Бар-Лев. Он возложил цветы к мемориалу на месте гибели школьницы Ширы Банки, которая во время парада в 2015 году была убита религиозным фанатиком. Накануне Бар-Лев выразил сожаление, что в 2022 году полиции по-прежнему приходится прилагать огромные усилия для охраны участников парада из-за "дикости и зашоренности" некоторых людей.

    Полиция действительно, провела серьезную работу для того, чтобы не допустить никаких чрезвычайных происшествий. За день до парада был задержан 21-летний житель Иерусалима Иегуда Гадлия, приславший угрозы депутату Кнессета Гиладу Кариву и нескольким организаторам. За час до начала шествия на улице Эмек Рефаим были задержаны двое мужчин, у которых в машине были обнаружены биты, слезоточивый газ, перчатки.

    Несколько молодых поселенцев были остановлены на подъезде к Иерусалиму, так как в полиции полагали, что они едут в столицу дебоширить и мешать проведению парада.

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    В этом году "прайд" в Иерусалиме открыл "месяц гордости", в рамках которого мероприятия ЛГБТ-общины будут проходить в десятках израильских городов.

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