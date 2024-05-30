Тысячи людей на Параде гордости. Фоторепортаж из Иерусалима
время публикации: 30 мая 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 19:12
Фото: Associated Press, Flash90
В Иерусалиме проходит Парад гордости, в котором принимают участие тысячи человек со всего Израиля. В связи с войной парад в этом году проходит скромно, и его участников просят не включать музыку по мере шествия.
В Параде гордости принимают участие близкие похищенных террористами израильтян, призывающие немедленно заключить сделку с ХАМАСом. Параллельно с парадом проходит демонстрация против его проведения.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 мая 2024