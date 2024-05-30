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Тысячи людей на Параде гордости. Фоторепортаж из Иерусалима

время публикации: 30 мая 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 19:12

Фото: Associated Press, Flash90

В Иерусалиме проходит Парад гордости, в котором принимают участие тысячи человек со всего Израиля. В связи с войной парад в этом году проходит скромно, и его участников просят не включать музыку по мере шествия.

В Параде гордости принимают участие близкие похищенных террористами израильтян, призывающие немедленно заключить сделку с ХАМАСом. Параллельно с парадом проходит демонстрация против его проведения.

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