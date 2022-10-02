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    Фоторепортажи

    Трагедия на стадионе в Индонезии: сотни погибших и раненых. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press

    На стадионе Канжурухан в Маланге (Восточная Ява, Индонезия) в результате давки и беспорядков после футбольного матча погибли не менее 182 человек, около 300 получили ранения и травмы, передает агентство Reuters.

    Главный инспектор полиции Восточной Явы Нико Афинт сообщил агентству, что болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, а полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки. После этого началась давка.

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    По предварительным данным, множество людей было затоптано. Многие пострадали от слезоточивого газа. Полицейские избивали дубинками фанатов, выбежавших на футбольное поле.

    Фанаты переворачивали и поджигали автомобили полиции.

    Информация о жертвах и обстоятельствах этого трагического происшествия уточняется.

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    Местные власти отмечают, что стадион Канжурухан во время проведения матча был переполнен.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 2 Октября 2022
    Беспорядки после футбольного матча в Индонезии: более 180 погибших
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