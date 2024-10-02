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ЦАХАЛ в южном Ливане. Первый фоторепортаж из зоны боевых действий

время публикации: 02 октября 2024 г., 13:37 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 13:37

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал первые фотографии и видео из южного Ливана, где накануне была начата наземная операция. Задействованы силы 98-й дивизии – подразделения коммандос, десантной бригады "Цанханим", 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

В отчете сказано, что бойцами спецназа "Эгоз" было обнаружено и уничтожено ракетное подразделение "Хизбаллы".

В общей сложности за последние сутки на юге Ливана были атакованы более 150 объектов террористической инфраструктуры, включая штаб "Хизбаллы", склады оружия и пусковые установки.

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