ЦАХАЛ в южном Ливане. Первый фоторепортаж из зоны боевых действий

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал первые фотографии и видео из южного Ливана, где накануне была начата наземная операция. Задействованы силы 98-й дивизии – подразделения коммандос, десантной бригады "Цанханим", 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

В отчете сказано, что бойцами спецназа "Эгоз" было обнаружено и уничтожено ракетное подразделение "Хизбаллы".

В общей сложности за последние сутки на юге Ливана были атакованы более 150 объектов террористической инфраструктуры, включая штаб "Хизбаллы", склады оружия и пусковые установки.