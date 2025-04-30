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Израильской актрисе Галь Гадот – 40. Фотогалерея

Израиль
Звезды
время публикации: 30 апреля 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 08:15

Фото: Associated Press, Flash90

30 апреля исполнилось 40 лет всемирно известной израильской актрисе и модели Галь Гадот

Галь Гадот родилась в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала для рекламных кампаний крупных израильских фирм.

Свою первую кинороль Галь сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Среди работ Галь Гадот в кино: роль Чудо-женщины в одноименном фильме 2017 года, "Смерть на Ниле", "Чудо-женщина 1984", "Лига справедливости", "Три девятки", "Преступник", франшиза "Форсаж" и "Белоснежка".

Актриса не раз подвергалась нападкам за свою произраильскую позицию, особенно после 7 октября 2023 года.

Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса. Неоднократно была в числе ведущих церемонии вручения премий "Оскар".

18 марта 2025 года на Аллее славы в Голливуде прошла торжественная церемония открытия 2804-й звезды в честь Галь Гадот.

Замужем за бизнесменом Яроном Версано. У них растут четыре дочери.

2025 год
2011 год. Эльза Патаки и Галь Гадот
2017 год
2021 год
2025 год
2023 год
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