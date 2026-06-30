Знаменитому боксеру Майку Тайсону – 60. Фотогалерея

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30 июня исполнилось 60 лет Майку Тайсону – одному из самых знаменитых и противоречивых боксеров в истории.

Майкл Джерард Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк. Его детство прошло в бедности и уличной среде. В подростковом возрасте он неоднократно попадал в исправительные учреждения, где его боксерский талант заметили тренеры. Главным человеком в его ранней карьере стал Кас Д'Амато, ставший для Тайсона наставником, тренером и фактически приемным отцом.

Профессиональную карьеру Тайсон начал в 1985 году. Уже через год, в 20-летнем возрасте, он стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе, победив Тревора Бербика. Его стиль – низкая стойка, взрывная скорость, мощь, агрессия и почти животное давление на соперника – сделал его главным кошмаром тяжелого веса второй половины 1980-х.

В 1987-1988 годах Тайсон объединил титулы WBC, WBA и IBF и стал абсолютным чемпионом мира. Его победы над Ларри Холмсом, Майклом Спинксом, Тони Такером и другими соперниками превратили его в мировую суперзвезду. Бой со Спинксом в 1988 году, завершившийся нокаутом за 91 секунду, стал одним из символов пика его карьеры.

Падение оказалось почти таким же стремительным, как и взлет. В 1990 году Тайсон сенсационно проиграл Джеймсу "Бастеру" Дагласу в Токио, потеряв чемпионские титулы. В 1992 году он был осужден за изнасилование и провел около трех лет в тюрьме. После освобождения вернулся на ринг, снова стал чемпионом мира, но прежней стабильности уже не было.

Самым скандальным эпизодом второй части его карьеры стал бой с Эвандером Холифилдом в 1997 году, когда Тайсон был дисквалифицирован за то, что откусил сопернику часть уха. Этот момент окончательно закрепил за ним репутацию не только великого боксера, но и человека, неспособного контролировать собственных демонов.

В начале 2000-х Тайсон продолжал выходить на ринг, но его лучшие годы были позади. В 2002 году он проиграл Ленноксу Льюису в бою за титулы чемпиона мира, а в 2005 году завершил профессиональную карьеру после поражения от Кевина Макбрайда. Его официальный профессиональный рекорд – 50 побед, 6 поражений, 44 победы нокаутом и два боя, признанные несостоявшимися.

После ухода из бокса Тайсон прошел через банкротство, зависимости, смерть дочери, публичные исповеди и постепенное переосмысление собственной жизни. Он стал выступать в театральном моноспектакле, снимался в кино и на телевидении, вел подкаст, развивал бизнес, связанный с каннабисом, и превратился в фигуру поп-культуры, гораздо более сложную, чем образ "Железного Майка".

В 2020 году Тайсон провел выставочный бой с Роем Джонсом-младшим, а в ноябре 2024 года в 58 лет вернулся уже на официально санкционированный профессиональный ринг против блогера и боксера Джейка Пола. Бой прошел на стадионе AT&T в Арлингтоне и транслировался Netflix; Пол победил единогласным решением судей. Позднее Тайсон рассказывал, что за несколько месяцев до боя пережил серьезный кризис со здоровьем, потерял много веса и перенес переливания крови.

Личная жизнь Тайсона всегда оставалась частью его публичного образа. Он был трижды женат; с 2009 года его жена – Лакиха Спайсер. У Тайсона несколько детей. В интервью последних лет он все чаще говорит не о славе и наследии, а о страхе, смерти, семье, ошибках, зависимости и попытке жить спокойнее.