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В Риме прошли торжества в честь 80-летия одного из самых знаменитых транспортных средств в истории – мотороллера Vespa. Появившись на свет сразу после Второй Мировой войны, она стала символом перехода к мирной жизни, а появившийся на экранах в 1953 году фильм "Римские каникулы" с Одри Хепберн и Грегори Пеком наделил "Осу" культовым статусом, по сути, сделав ее олицетворением послевоенного духа свободы.

Доступный для всех мотороллер был спроектирован авиационным инженером Коррадино Де Асканио для компании Piaggio, ранее занимавшейся производством бомбардировщиков. Он выпускался и выпускается по лицензии во множестве стран, а без лицензии – и в СССР, где Vespa была скопирована как "Вятка". В 1966 году Piaggio удалось добиться прекращения выпуска, возможно – на фоне переговоров о строительстве завода FIAT, будущего Волжского автозавода.

Мотопарад прошел через локации, где снимались "Римские каникулы". "Я горд, что Piaggio организовала это мероприятие. Vespa - символ послевоенной Италии, свидетельство того, как наша страна вновь встала на ноги. Она рассказывает историю, как Риму удалось поразить воображение всего мира, особенно с помощью кинематографа", - сказал мэр Вечного города Роберто Гуальтьери.