Массовые протесты в Тбилиси, демонстранты против спецназа. Фоторепортаж

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В Грузии продолжаются массовые протесты из-за приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Акции проходят в нескольких городах, однако центр событий – в Тбилиси, где на проспекте Руставели, возле здания парламента, собираются тысячи демонстрантов. Полиция разгоняет их водометами. Задержаны более 100 человек. Есть пострадавшие в результате жестких задержаний.