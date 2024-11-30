Массовые протесты в Тбилиси, демонстранты против спецназа. Фоторепортаж
время публикации: 30 ноября 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 14:14
Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze
В Грузии продолжаются массовые протесты из-за приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Акции проходят в нескольких городах, однако центр событий – в Тбилиси, где на проспекте Руставели, возле здания парламента, собираются тысячи демонстрантов. Полиция разгоняет их водометами. Задержаны более 100 человек. Есть пострадавшие в результате жестких задержаний.