Наводнения в Индонезии, более 20 погибших. Фоторепортаж
время публикации: 28 ноября 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 18:28
Фото: AP Photo/Binsar Bakkara
По меньшей мере 27 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате оползней, вызванных проливными дождями. Поисково-спасательные работы продолжаются, к расчистке дорог привлечены экскаваторы. В зоне бедствия оказалась и столица провинции Северная Суматра – город Медан. Пришлось приостановить проходившие здесь местные выборы.
В сезон дождей, длящийся с октября по март, в долинах Индонезии нередко происходят наводнения. Метеорологическая служба предупредила: в конце 2024 года в Индонезии ожидаются экстремальные погодные условия: климатическое явление Ла-Нинья повлечет за собой значительное увеличение осадков.
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