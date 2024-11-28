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Наводнения в Индонезии, более 20 погибших. Фоторепортаж

Погода
время публикации: 28 ноября 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 18:28

Фото: AP Photo/Binsar Bakkara

По меньшей мере 27 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате оползней, вызванных проливными дождями. Поисково-спасательные работы продолжаются, к расчистке дорог привлечены экскаваторы. В зоне бедствия оказалась и столица провинции Северная Суматра – город Медан. Пришлось приостановить проходившие здесь местные выборы.

В сезон дождей, длящийся с октября по март, в долинах Индонезии нередко происходят наводнения. Метеорологическая служба предупредила: в конце 2024 года в Индонезии ожидаются экстремальные погодные условия: климатическое явление Ла-Нинья повлечет за собой значительное увеличение осадков.

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