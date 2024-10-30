День памяти жертв политических репрессий в России. Фоторепортаж 2024 года

Фото: Associated Press

30 октября в России отмечают скорбную дату – День памяти жертв политических репрессий. Нынешний режим в РФ ограничивает мероприятия, приуроченные к этой дате.

В стране на сегодняшний день, по оценке "Мемориала" (запрещенного в России), около 700 политзэков. При этом власти РФ настаивают на том, что в современной России политических репрессий нет.

Associated Press публикует фотографии с подмосковного Бутовского полигона, где в 1937-1938 годах были расстреляны и захоронены десятки тысяч людей, и с Левашовского мемориального кладбища под Петербургом, где были захоронены десятки тысяч жертв репрессий.