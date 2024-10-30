Наводнения в Испании, десятки погибших. Фоторепортаж

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По меньшей мере 51 человек погиб в Испании в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Наиболее пострадали регионы Валенсия и Андалузия на востоке и юге страны. Точное число жертв стихии пока не установлено. Поисково-спасательные работы, к которым привлечены и сотни военнослужащих продолжаются, отдельные районы остаются изолированными.

Значительные территории затоплены, в некоторых населенных пунктах уровень воды поднялся на три метра. В Валенсии за восемь часов выпал 491 миллиметр осадков – это годовая норма. Нарушены подача электричества, железнодорожное и авиационное сообщение. При поиске людей используются беспилотные летательные аппараты. Правительство Испании сообщило о создании специального комитета для помощи пострадавшим районам.