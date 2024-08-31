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Знаменитому актеру Ричарду Гиру – 75. Фотогалерея

время публикации: 31 августа 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 07:41

Фото: Associated Press

31 августа исполняется 75 лет Ричарду Гиру. Знаменитый актер, лауреат премии "Золотой глобус", номинант на премии "Оскар" и "Эмми", начал сниматься в середине 70-х.

В числе наиболее известных актерских работ Гира такие фильмы, как "Хатико: Самый верный друг", "Красотка", "Первобытный страх", "Чикаго", "Дни жатвы" и другие.

За более чем полвека кинокарьеры Гир снялся в 65 фильмах и сериалах.

Женат третьим браком на публицистке Алехандре Сильве (первой женой была Синди Кроуфорд). У него трое детей, причем двое младших еще дошкольники. Практикует буддизм.

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