Последствия снежного шторма "Кенан" на востоке США. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
В штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси в связи со снежным штормом "Кенан" был введен режим чрезвычайного положения. Авиакомпании отменили почти 5000 рейсов и задержали более 8000. Около 100 тысяч человек временно оказались лишенными доступа к электроэнергии (в настоящее время эти проблемы в основном решены).
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