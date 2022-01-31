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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи31 января 2022 г., 12:35

Последствия снежного шторма "Кенан" на востоке США. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

В штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси в связи со снежным штормом "Кенан" был введен режим чрезвычайного положения. Авиакомпании отменили почти 5000 рейсов и задержали более 8000. Около 100 тысяч человек временно оказались лишенными доступа к электроэнергии (в настоящее время эти проблемы в основном решены).

Бостон Флорида Бостон Род-Айленд Род-Айленд Нью-Йорк, Таймс-Сквер
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