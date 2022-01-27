Снежный Иерусалим после зимней бури. Фоторепортаж

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Израиль продолжает жить в условиях зимней бури "Элпис", сопровождаемой снегопадом на возвышенностях. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.

До 11 утра 27 января добраться до Иерусалима можно было только на поезде.