Снежный Иерусалим после зимней бури. Фоторепортаж
Фото: Flash90, Associated Press
Израиль продолжает жить в условиях зимней бури "Элпис", сопровождаемой снегопадом на возвышенностях. Накануне снег выпал в Иерусалиме и на значительной территории образовался устойчивый снежный покров толщиной около 20 см.
До 11 утра 27 января добраться до Иерусалима можно было только на поезде.
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