Выставка работ выпускников "Бецалеля": акция против войны в Газе. Фоторепортаж
время публикации: 31 июля 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 11:09
Фото: Rachel Alroey/Flash90
30 июля в иерусалимской Академии искусств и дизайна "Бецалель" состоялась церемония открытия выставки работ выпускников. Пока гости осматривали художественные произведения, рядом со зданием академии лежали около двадцати студентов, прикрытые белыми простынями – тем самым выражая протест против продолжающейся войны и гуманитарного кризиса в Газе. Торжеству и фуршету они не мешали. Желтых ленточек, напоминающих о судьбе заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года, на одежде участников мероприятия не было замечено.