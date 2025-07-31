Выставка работ выпускников "Бецалеля": акция против войны в Газе. Фоторепортаж

Фото: Rachel Alroey/Flash90

30 июля в иерусалимской Академии искусств и дизайна "Бецалель" состоялась церемония открытия выставки работ выпускников. Пока гости осматривали художественные произведения, рядом со зданием академии лежали около двадцати студентов, прикрытые белыми простынями – тем самым выражая протест против продолжающейся войны и гуманитарного кризиса в Газе. Торжеству и фуршету они не мешали. Желтых ленточек, напоминающих о судьбе заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года, на одежде участников мероприятия не было замечено.