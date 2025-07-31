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Писательнице Джоан Роулинг, создательнице "Гарри Поттера" – 60. Фотогалерея

Великобритания
Литература
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:05

Фото: Associated Press

31 июля исполнилось 60 лет Джоан Роулинг – одной из самых успешных современных писательниц, автору сказочной саги о юном волшебнике Гарри Поттере и захватывающих детективов.

Она родилась в Йейте в графстве Глостершир (Англия). У нее английские, шотландские и французские корни.

Фантастические рассказы Джо (именно так ее близкие) писала с детства и зачитывала их сестре. Писательская слава пришла к ней в конце 90-х, после публикации первых романов о Гарри Поттере. Спустя годы, благодаря этой сказочной саге и ее экранизации, Роулинг стала самой богатой писательницей современности. В настоящее время Forbes оценивает ее личное состояние в $1,2 млрд.

В 2013-2023 годах Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт опубликовала серию детективных романов о Корморане Страйке. Также она писала другие сказки и книги для взрослых.

Замужем (второй брак). У нее двое детей.

2016 год
2000 год
2002 год
2005 год
2008 год
2022 год
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