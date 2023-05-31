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    Фоторепортажи

    ЦАХАЛ отмечает 75-летие со дня создания. Фотогалерея

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    Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

    26 мая 1948 года первый премьер-министр Государства Израиль Давид Бен-Гурион подписал указ о создании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). 31 мая 1948 года была создана регулярная израильская армия.

    В день 75-летия со дня создания ЦАХАЛа армейская пресс-служба предоставила архивные фотографии, напоминающие о первых годах Армии обороны Израиля, и снимки недавнего периода, показывающие, какой израильская армия стала сегодня.

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