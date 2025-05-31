Модели и актрисе Брук Шилдс – 60. Фотогалерея

Фото: Associated Press

31 мая исполнилось 60 лет Брук Шилдс – американской актрисе и модели. Скандальная слава пришла к ней, когда она была еще ребенком.

Брук Криста Шилдс родилась в Нью-Йорке, на Манхэттене. Ее карьера модели началась в середине 1970-х годов, когда Брук была ещё ребёнком. Первой актёрской работой девочки стало участие в сериале "Слоновая кость", снятом Франческо Скавулло. Её агентом была Эйлин Форд, которая заявляет в своей биографии в Lifetime Network, что она открыла детское подразделение специально для Брук Шилдс. В 1975 году в возрасте 10 лет Брук Шилдс с одобрения своей матери приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для "Playboy Press", снявшись совершенно обнажённой. Впоследствии она много лет пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы, но проиграла. Переснимок оригинала, выполненный нью-йоркским художником Ричардом Принсом, должен был выставляться на всеобщее обозрение в лондонской Галерее Тейт, однако полиция запретила экспозицию фотографии, сославшись на недопустимость экспонирования "детской порнографии".

В начале 1980 года Шилдс стала самой молодой моделью, когда-либо появившейся на обложке Vogue. Позже в этом же году актриса появилась в спорной теле- и печатной рекламе джинсов от Calvin Klein. В рекламном слогане Шилдс произносит фразу: "Вы хотите знать, что есть между мной и моими джинсами? Ничего!"

К 16 годам Шилдс была уже одной из самых узнаваемых моделей в мире. Журнал Time от 9 февраля 1981 года сообщал, что её дневной заработок составлял 10 тысяч долларов.

Самую большую известность Брук принёс фильм "Голубая лагуна" 1980 года. За роль Эммелин она была номинирована как лучшая актриса года на премию "Молодой актёр". И за эту же роль в 1981 году получила антикинопремию "Золотая малина" в номинации "Худшая женская роль". В 1990 году второй раз получила награду "Золотая малина" в номинации "худшая женская роль второго плана" за роль камео в фильме "Зона скорости". В 1996-2000 годах играла главную роль в телесериале "Непредсказуемая Сьюзан", была дважды номинирована в 1997 и в 1998 годах на премию "Золотой глобус" как Лучшая актриса в телесериале.

15-летней Брук дружила со знаменитым певцом Майклом Джексоном. В разное время Шилдс описывала эти отношения по-разному - то заверяла, что они были "асексуальными", то говорила, что "секс не был проблемой". Сам Джексон в своей автобиографии 1988 года называл эти отношения "романтически серьезными".

С 1997 года по 1999 год Брук была замужем за знаменитым теннисистом Андре Агасси.

С 2001 года замужем за американским сценаристом, режиссёром и продюсером Крисом Хенчиз, с которым познакомилась в 1999 году во время работы над комедийным телесериалом "Непредсказуемая Сьюзан". В браке родились две дочери.